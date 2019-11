Frauduleuze websites bieden uittreksels uit het strafregister aan tegen betaling Didier Verbaere

14 november 2019

14u30 0 Wetteren Gemeente en politie Wetteren, de dienst burgerzaken en de FOD Justitie waarschuwen dat er sinds kort dubieuze websites actief zijn die tegen een forse betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden.

“Graag willen wij alle inwoners erop wijzen dat het hier gaat om een kennelijk illegale praktijk, waarbij zowel geld als persoonlijke gegevens afhandig worden gemaakt. De bevoegde autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om deze praktijk te onderzoeken en stop te zetten”, aldus de gemeente.

Voor een correct uittreksel uit het strafregister richt je de aanvraag rechtstreeks aan de dienst burgerzaken van je gemeente. Dit kan online via het digitaal loket www.wetteren.be/aanvraagformulier-uittreksel-strafregister, via de snelbalie op het gemeentehuis, via mail wetteren@wetteren.be of telefonisch 09/369.00.50. Deze procedure is bovendien gratis.