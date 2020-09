Foorkramers protesteren tegen verplaatsing septemberkermis en delen gratis suikerspin uit: “Burgemeester waarom ontneemt u uw bevolking en haar kinderen hun kermisplezier?” Didier Verbaere

02 september 2020

Wetteren Een delegatie van zo'n 50 foorkramers uit het ganse land zakten woensdagnamiddag naar de Martk in Wetteren af om te protesteren tegen de verplaatsing van de septemberkermis komend weekend. Ze deelden ook gratis suikerspinnen uit aan alle kinderen. De gemeente wil dat de foorreizigers zelf een datum prikken voor een grote kermis in oktober of november. "Maar dan hebben wij contracten met andere steden en gemeentes", zuchten Bart Van Alboom en Henri Van Herck namens de foorkramers.

Sinds het begin van de lockdown konden de foorkramers amper twintig dagen werken. Heel wat steden en gemeentes gelasten immers hun kermissen af. “Nochtans hebben we bewezen dat we onze kermissen veilig, coronaproof en met de nodige afstandsregels en een circulatieplan kunnen organiseren. Ondertussen zijn de steunmaatregelen weggevallen en blijven de rekeningen binnenstromen”, zegt Marc Van Alboom. Op de Markt deelden ze suikerspinnen uit aan zo’n tweehonderd kinderen en hun ouders. De politie en sfeerbeheerders van de organisatie hielden een oogje in het zeil.

Goeie septemberkermis

De septemberkermis is een ‘goeie’ kermis voor de foorreizigers. “Op één week dekken we hier makkelijk onze kosten voor september. We begrijpen niet waarom dit bestuur en deze burgemeester onze boterham ontzegt en de bevolking en haar kinderen hun septemberkermis ontneemt. Een andere datum prikken is makkelijker gezegd dan gedaan. We staan hier met 66 collega’s in Wetteren en ze allemaal samen krijgen op een later tijdstip is quasi onmogelijk. We hebben contracten in andere steden en gemeentes en er zijn de winterfoor in Gent en Sint-Niklaas. Wij willen, zoals voorzien, dit weekend naar Wetteren komen”, besluiten de foorkramers. De veiligheidscel van de gemeente besliste vorige week dat de kermissen van Massemen en Ten-Ede deze maand kunnen plaatsvinden en wacht op een voorstel van de foorreizigers voor een nieuwe datum in het najaar voor het centrum.