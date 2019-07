Foodtruck festival Summer Boulevard wordt volksfeest met retrodag, rommelmarkt en kinderanimatie Didier Verbaere

05 juli 2019

14u48 12 Wetteren Veertien dagen na de viering van 1000 jaar Massemen wordt het dorpsplein van vrijdag 12 tot zondag 14 juli opnieuw ingepalmd voor een groot volksfeest. “Summer Boulevard, ons traditionele foodtruck festival, wordt dit jaar uitgebreid met een rommelmarkt, oldtimers en heel veel muziek en kinderanimatie. We maken er een echt volksfeest van”, zegt Yvan De Vulder.

Summer Boulevard start dit jaar reeds op vrijdagavond met ‘Massemen zingt uit volle borst’ vanaf 16 uur met het Duo Exclusivo. “Zij brengen gekende deuntjes waarop iedereen uit volle borst mag meezingen”, zegt Yvan. Op zaterdag gaat de Boulevard reeds om 9 uur open voor een oldtimertreffen tussen de foodtrucks en drank- en eetstandjes. Alles staat zaterdag in het teken van retro en een band zorgt voor de beste Rockabillysongs.

“En op zondag verwennen we de kinderen met leuke animaties, een clown, springkastelen, go-cart parcours en een eendjeskraam. Doorlopend is er ook rommelmarkt op en rond het kerkplein”. De toegang van deze driedaagse is gratis.