Folkgroep Wör opent 19de seizoen in Kultuurschuur Didier Verbaere

27 september 2019

14u58 0 Wetteren De Kultuurschuur in de Kapel van het Scheppersinstituut in Wetteren opent op zaterdag 28 september de deuren voor een nieuw cultuurseizoen. Folkband Wör mag de spits afbijten met Back tot he 1780’s.

De Kultuurschuur start aan haar 19de seizoen en huist sinds 2009 in de Kapel van Scheppers aan de Cooppallaan. Wör mag het nieuwe seizoen op gang spelen. De groep pompt nieuwe energie in 18e-eeuwse melodieën van bij ons met een groove die aanstekelijk werkt, aangedreven door het strakke tempowerk van gitaar en baritonsax.

Ongeveer 300 jaar geleden schreven enkele muzikanten uit Antwerpen, Brussel, Leuven en omstreken hun favoriete muziek neer. Het papier vergeelde en de verzamelingen belandden in stoffige archieven. Die tijd is voorbij! De vijf muzikanten van WÖR leggen opnieuw pit en dynamiek in deze melodieën. Met een stuwende baritonsaxofoon, een stevige gitaar, riffs op accordeon, scheurende viool en melodieuze doedelzakken kleuren de originele melodie en zo zet WÖR een krachtige sound neer. Info en tickets op www.kultuurschuur.org.