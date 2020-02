Filmvoorstelling De Wilde Stad in CC Nova: nog tickets beschikbaar Didier Verbaere

22 februari 2020

13u29 0 Wetteren Natuurpunt Scheldeland vertoont vanavond de natuurdocumentaire De Wilde Stad in CC Nova in Wetteren. Tickets aan de kassa zijn nog steeds verkrijgbaar.

“De Wilde Stad is een verrassende, geestige natuurdocumentaire over het wilde leven in de stad! Na het zien van deze mooie film kijk ook jij ongetwijfeld met een andere bril naar de stad bij jouw volgende bezoek. Laat je meenemen naar dit ‘nieuwe habitat’ en maak kennis met de ‘andere bewoners’ die er leven!”

Voorstelling op zaterdag 22 februari om 20 uur in CC Nova in de Molenstraat. Tickets 6 euro voor leden en 9 euro voor niet-leden.