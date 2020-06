Filmopnames voor virtueel Down The Stream festival Didier Verbaere

21 juni 2020

17u20 0 Wetteren In Wetteren werden zondag filmpjes opgenomen die op zaterdag 4 juli worden vertoond worden op Down The Stream. Dat is het In Wetteren werden zondag filmpjes opgenomen die op zaterdag 4 juli worden vertoond worden op Down The Stream. Dat is het eerste virtuele festival van het nieuwe platenlabel Pig Parade Records. Op verschillende locaties werden ook kleine optredens ingeblikt.

Het Down The Stream festival vindt zonder publiek plaats. Zes bands spelen een set op de planken van CC Nova. Een kleine bubbel van honderd man kan het optreden volgen in de stadstuin aan het Cultuur Café. Maar iedereen kan ook gratis inloggen en de optredens gratis volgen op café of in zijn eigen kot. “Tussen de optredens door vertonen we interviews en filmpjes om ons prachtige Wetteren te promoten”, zegt Niels François van Pig Parade Records. Het productieteam van Media Viking zorgde voor de professionele opnames in Wetteren.