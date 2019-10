Filmavond 11.11.11 met The Golden Dream Didier Verbaere

18 oktober 2019

09u36 2 Wetteren De 11.11.11-actie start in Wetteren met een speciale filmvoorstelling In CC Nova op maandag 21 oktober van ‘La Jaula de oro’ van de Diego Quemada Diez’. Na de voorstelling volgt een bespreking en een voorstelling van Wetterse organisaties die net als 11.11.11 werken aan een betere wereld hier en elders.

La Jaula De Oro (The Golden Dream) is een ingetogen én avontuurlijke roadmovie over de gevaarlijke tienertoer van Juan, Sara en Samuel. Nog maar 15 lentes oud reizen ze zonder papieren van Guatemala via Mexico naar het beloofde land, Amerika. Ondanks hun verschillen delen ze de wens zich te laven aan de rijkdommen van de Stad der Engelen: Los Angeles. Onderweg ontmoet het drietal de inheemse Chauk, die geen Spaans spreekt, maar zich toch bij de groep voegt. Zonder papieren of financiële middelen zijn ze gedwongen illegaal te reizen op het dak van een goederentrein. Net als duizenden andere Zuid-Amerikanen die deze benarde, onzekere queeste ondernemen.

Met sterk acteerwerk van amateur acteurs, spannende plotwendingen en een dramatische climax verheldert regisseur Diego Quemada-Díez het grootschalige, complexe probleem van illegale migratie. Op initiatief van de GROS wordt deze aangrijpende film op 21, 23 en 24 oktober ook vertoond als schoolvoorstelling, voor leerlingen uit de 3de graad van de Wetterse secundaire scholen. Kaarten aan 8 euro kan je telefonisch bestellen op 09/366.16.21. of via 11.11.11wetteren@gmail.com .