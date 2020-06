Fietssnelweg tussen Wetteren en Schellebelle officieel ingefietst Didier Verbaere

22 juni 2020

15u48 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wetteren Het gemeentebestuur en Oost-Vlaams gedeputeerde Riet Gillis hebben de fietssnelweg tussen de Warandelaan in Wetteren en Ertbrug in Schellebelle officieel ingefietst. De verbinding van 850 meter vormt een missing link op de verbinding van de fietssnelwegen tussen Gent en Wetteren en Aalst en Dendermonde.

De aanleg van het nieuwe fietspad langsheen de spoorweg tussen Wetteren en Schellebelle startte in september en vormt een belangrijke verbinding tussen de provinciale fietssnelwegen tussen Gent en kleinere steden en gemeentes in Oost-Vlaanderen. De gemeente Wetteren zorgde voor de aankoop van de grond en de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie financierde de aanleg, de afwatering en de afwerking van het 3 meter brede voor een bedrag van 400.000 euro.

“Sinds de crisis zien we op sommige dagen bijna een verdubbeling van het aantal fietsers op onze fietssnelwegen. Dat zijn vooral recreanten want woon-werk verkeer lag een hele tijd stil. We moeten er nu voor zorgen om in versneld tempo onze fietspaden veilig en aangenaam te maken zodat we de mensen aan het fietsen houden”, zegt gedeputeerde Riet Gillis. Zij bevestigde ook nog eens de toekomstige aanleg van een fietstunnel onder de Acaciastraat. En er wordt uitgekeken naar een nieuwe verbinding tussen Kwatrecht en Melle. Die plannen staan dinsdagavond op de agenda van de gemeenteraad.

“Ook voor onze schoolgaande jeugd uit Wetteren en de omliggende gemeentes is deze veilige en wondermooie verbinding een zegen. Ook het traject langs de stuifduinen zorgt ervoor dat zij bewust worden van de mooie natuur en het pas is een meerwaarde voor wandelaars en fietsers in Wetteren en Wichelen”, zegt burgemeester Alain Pardaen.