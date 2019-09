Fietser aangereden en gewond afgevoerd Didier Verbaere

04 september 2019

Op de Brusselsesteenweg in Wetteren raakte dinsdagmiddag omstreeks 14 uur een fietser gewond bij een aanrijding met een wagen. De fietser reed in de richting van Kwatrecht en werd aangereden door een wagen die in dezelfde richting reed en rechts afsloeg. De fietser werd overgebracht naar het ziekenhuis.