Fietsen Sonneville nu ook volwaardige winkel Didier Verbaere

04 juni 2019

15u31 7 Wetteren Gunther Sonneville begon enkele jaren geleden met een herstelatelier voor alle merken van fietsen in zijn garage aan de Warandelaan 56 in Wetteren. Vandaag is zijn zaak uitgegroeid en omgebouwd tot een volwaardige winkel.

Gunther startte met zijn hersteldienst in zijn garage na een cursus in avondonderwijs. Hij combineerde zijn atelier met zijn job en was ook de eerste in Wetteren die een hersteldienst aan huis oprichtte. De opmars van de fiets in het algemeen en de doorbraak van de elektrische fietsen zorgde voor een bloeiende zaak. Dus verbouwde hij zijn atelier naar een volwaardige fietswinkel.

“Door enkele ingrepen maakten we extra ruimte vrij zodat ik kan werken in de winkel”, lacht Gunther. Je kan er terecht voor herstel en aankoop van nieuwe fietsen, elektrische fietsen, koersfietsen, BMX en plooifietsen en kinderfietsen. Alle grote merken van Minerva tot Bike Fun zijn er te verkrijgen. “En we zijn ook gespecialiseerd in de Belgische merken Oxford Thompson en Granville en speciale elektrische bakfiets modellen”, besluit Gunther. Dagelijks open vanaf 13.30 uur. Zondag gesloten.