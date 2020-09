Fietsbrug over Schelde gaat weekendje dicht voor herstellingen Didier Verbaere

11 september 2020

12u12 0 Wetteren De fiets- en voetgangersbrug over de Schelde in Wetteren gaat volgend weekend dicht voor enkele kleine herstellingen aan het wegdek.

Op zaterdag 19 en zondag 20 september wordt de brug tijdelijk volledig afgesloten. Er is dan geen passage mogelijk over de brug, niet via de helling en niet via de trappen. Alle fietsers en voetgangers dienen dat weekend gebruik te maken van de autobrug over de Schelde. Tijdens de werken wordt het wegdek hersteld. Door insijpelend vocht hebben zich ter hoogte van de bocht enkele roestplekken gevormd.