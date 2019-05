Fiets huren in Wetteren? Het kan, zelfs 50 tegelijk Didier Verbaere

21 mei 2019

14u12 0 Wetteren Dat je in Wetteren ook fietsen kan huren, viel dinsdag extra op. Natura 2000 huurde er meteen 50 om vanuit de gemeente de Kalkense Meersen te ontdekken.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Verschillende organisaties zetten zich samen in voor het behoud en de uitbouw van natuurgebieden. Een honderdtal medewerkers hield vandaag een inspiratiedag in Wetteren. Na een voormiddag vergaderen trokken ze per fiets de natuur in richting Kalkense Meersen. Dat is een Natura 2000 gebied en Europees beschermd. Afgelopen weekend hield Natuurpunt Scheldeland er nog een zeer geslaagd 1.000 soorten-weekend. In 48 uur tijd brachten wetenschappers, experten en werkgroepen er 1.027 verschillende soorten fauna en flora in kaart.