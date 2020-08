Fiets- en wandeltochten langs waardevolle kapelletjes Didier Verbaere

19 augustus 2020

11u29 0 Wetteren/Laarne/Wichelen De regionale erfgoeddienst Schelde Durme heeft een fietstocht uitgestippeld langs waardevolle kapelletjes in de regio. “We rijden maar al te vaak voorbij aan deze kleine gebouwtjes in het landschap en kennen nog zelden hun mooie verhalen en geschiedenis”

De erfgoeddienst organiseert in haar negen gemeenten een activiteit om dit kleine erfgoed in de kijker te zetten. Bestaande kapelletjesroutes werden vanonder het stof gehaald en er werden nieuwe routes uitgestippeld. Alle wandel- en fietsroutes zijn nu makkelijk digitaal te raadplegen via RouteYou of de ErfgoedApp en werden in enkele gemeenten bovendien gekoppeld aan een zoektocht, spel of ‘challenge’.

In Wetteren kunnen kappelekesgangers in de prijzen vallen door zich van hun beste kant te laten zien tijdens de ‘selfie challenge’. Zoek tien bijzondere kapellen en neem telkens een selfie om een mooie prijs te winnen. In Wichelen ga je al fietsend of al wandelend op pad met een fotozoektocht om kans te maken op een lokaal prijsje. Bij de processiewandeling in het dorp van Laarne kom je langs de kapellen van de Sint-Machariusprocessie. Een langere wandeling langs trage wegen in Kalken-Laarne doet verschillende Kalkense en de Berlindekapel aan. Een overzicht van alle activiteiten met de routekaartjes vind je op www.ioedscheldedurme.be.

Eerder al, in de meimaand, lanceerde de erfgoeddienst een oproep om verborgen kapelletjes te registreren. Dat werd een succes dankzij enthousiaste buurtbewoners en wandelaars die al meer dan 50 kapelletjes bij de erfgoeddienst meldden. Nog tot 31 augustus kan iedereen in de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele helpen speuren naar gevelbeeldjes, kapellen in bomen of op staken en dit melden bij de erfgoeddienst.

