Ferdinand en Lucie 65 jaar gehuwd in Massemen Didier Verbaere

03 juni 2019

15u22 6 Wetteren In WZC Sint-Jozef in Wetteren werd het briljanten huwelijk gevierd van Ferdinand De Coninck (90) en Lucie De Pauw (86).

Ferdinand is geboren en getogen in Massemen als zoon van veevoeder handelaar Hector en Germaine Van der Heyden die er een kruidenierswinkeltje uitbaat. Als jonge knaap van 21 jaar is hij een fervent bokser. Tijdens zijn legerdienst in Duitsland krijgt hij les van Müller, de wereldkampioen boksen, en bokste hij 20 kampen waaraan hij zijn bijnaam dankt aan in Massemen, namelijk “Ceuninck zijne bokser”. Na zijn legerdienst zet hij de zaak van zijn vader verder tot in 1995.

Ook Lucie is van Massemen en derde kind in een gezin van negen kinderen van haar vader en molenaar Maurice. Als kind heeft ze weinig hobby’s. Ze moet al vroeg meehelpen thuis. Na haar 12de gaat ze samen met haar zus de baan op om klanten te bevoorraden. Na haar huwelijk helpt Lucie haar man in de zaak.

Ze leerden elkaar kennen op de Potjesmarkt in Schellebelle in 1953 en wat later op de kermis in Melle verleidt ze de knappe Massemse jongen en het is direct echte liefde. Lucie is 18 en Ferdinand 26 jaar als ze een koppel worden. Lucie heeft het druk met haar zes kinderen en Ferdinand met de zaak en met de varkens en kippen die hij kweekt. Enkel op zondagnamiddag geniet Ferdinand van wat vrije uren en gaat hij graag naar de ponykoersen.

Lucie woont nu in een mooi appartement op den Berg en Ferdinand verblijft sinds 27 juni 2018 in het rusthuis Sint-Jozef waar ze hem dagelijks gaat bezoeken. Ferdinand en Lucie hebben samen zes kinderen grootgebracht: Guy, Betty, Filip, Sabine, Ives en Serge. Ze hebben ook elf kleinkinderen en elf schattige achterkleinkinderen.