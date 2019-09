Ferdinand De Coninck (91) overleden Didier Verbaere

14 september 2019

12u12 7 Wetteren In het Woon Zorg Centrum Sint Jozef in Wetteren is afgelopen woensdag Ferdinand De Coninck overleden. Hij werd 91 jaar en was een bekende inwoner van Massemen waar hij jarenlang zaakvoerder was van Veevoerders en meststoffen De Coninck. Zijn hoge leeftijd zit in de genen van de familie. Moeder Germaine Van der Heyden werd namelijk 108 jaar oud en is nog steeds de oudste inwoonster van de gemeente. Zij overleed 15 jaar geleden.

Ferdinand is geboren en getogen in Massemen als zoon van veevoederhandelaar Hector en Germaine Van der Heyden die er een kruidenierswinkeltje uitbaat. Als jonge knaap van 21 jaar is hij een fervent bokser. Tijdens zijn legerdienst in Duitsland krijgt hij les van Müller, de wereldkampioen boksen, en bokste hij 20 kampen waaraan hij zijn bijnaam dankt aan in Massemen, namelijk “Ceuninck zijne bokser”.

Na zijn legerdienst zet hij de zaak van zijn vader verder tot in 1995. Hij huwde in 1954 met Lucie De Pauw met wie hij de zaak uitbouwde. In mei vierden ze samen nog hun briljanten bruiloft. Ferdinand en Lucie hebben samen zes kinderen grootgebracht : Guy, Betty, Filip, Sabine, Ives en Serge. Ze hebben ook elf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.

Op woensdag 18 september wordt om 10 uur afscheid genomen in de parochiekerk Sint-Martinus in Massemen. Gevolgd door de crematie in Lochristi.