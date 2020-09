Feestweekend 75 jaar scouts Prins Boudewijn geannuleerd maar wel streekbierenavond met nieuw jubileumbier Didier Verbaere

03 september 2020

15u26 0 Wetteren Het geplande feestweekend ter gelegenheid van 75 jaar Prins Boudewijn in Wetteren op 18, 19 en 20 september kan niet kan doorgaan. “We vrezen dat de bubbels te groot gaan zijn”, klinkt het bij de scoutsgroep.

“Reeds eind juni nam de onzekerheid toe. Het geplande groepskamp werd nog vlug herverdeeld in kleinere bubbels op diverse locaties. Maar op het moment dat de feesttent, traiteur en de gecontacteerde bands definitief moesten bevestigd worden, hebben we dit on hold gezet naar een latere datum. De veiligheid van iedereen staat nu op de voorgrond. Vermoedelijk wordt dit een viering van 75 + 1 jaar”, klinkt het bij Prins Boudewijn.

Nieuw bier

Voor wie wil genieten in zijn eigen bubbel, lanceert de groep voor de tweede maal een nieuw blond jubileumbier. Op vrijdag 11 september kan de streekbierenavond coronaproof doorgaan op het terrein aan de Groene Wegel tussen 18 en 1 uur. Het nieuwe scoutsjaar start op zondag 13 september in leeftijdsbubbels. En het eetfestijn is gepland in het weekend van 26 en 27 februari, maar ook daarvoor wachten ze de te nemen maatregelen nog af. Het nieuwe bier kan je bestellen vanaf 20 september op de site. Ook inschrijven voor de streekbierenavond kan via www.scoutswetteren.be .