Feest voor gerestaureerde schoorsteen aan de Van Hauwermeirsmolen Didier Verbaere

04 september 2019

13u06 0 Wetteren Op zondag 8 september wordt om 11 uur de gerestaureerde schoorsteen van de oude olieslagerij aan de Van Hauwermeirs watermolen in Massemen feestelijk ingehuldigd. Zaterdagavond is er een voordracht rond industriële merktekens in het landschap.

Een gespecialiseerde aannemer ontmantelde in het voorjaar de 26 meter hoge schouw steen voor steen en bouwde deze zorgvuldig weer op. De industriële schoorsteen werd gebouwd in 1909 en de tand des tijds zorgde ervoor dat de schouw de laatste jaren gevaarlijk scheef hing. Daarom werd hij vakkundig gerestaureerd.

De hele zondag kan je er terecht voor een tentoonstelling uit het archief van schoorsteenbouwers Coornaert. Er is ook jazzy pop van De Biekband, rondleidingen in de maalderij van de werkende watermolen, folkfeest met Tanara om16 uur en molencafé. Zaterdagavond geeft Adriaan Linters, voorzitter van VVIA, een voordracht : Merktekens van de industriële tijd en hoe deze ontwikkeling stad en landschap veranderde om 19.30 uur. Reserveren kan via www.watermolenmassemen.blogspot.com en op 0496/43.37.66.