Familie overleden Lotte (3,5) schenkt 1.945 euro aan Make a Wish: “Voor haar dood kwam Mega Mindy nog langs, daar kon ze nog van genieten” Didier Verbaere

27 mei 2019

16u05 7 Wetteren Afgelopen jaar verzamelden vrienden en familie van Willem Paelinck (33) en Jonina Pauwels (31) uit Wetteren 161 kilo roste muntjes, of 1.945 euro, ten voordele van Make a Wish. Ze willen hen op die manier bedanken voor de laatste wens en het bezoek van Mega Mindy aan hun dochtertje Lotte. Zij overleed op 16 januari na een ongelijke strijd tegen een hersentumor. Deze zomer organiseert Team Lotte nog twee acties voor het Internationaal Kinderkankerfonds.

Op 13 mei 2017 stortte de wereld van Willem en Jonina uit Wetteren in toen dochtertje Lotte getroffen werd door een hersentumor. Ze vocht moedig terug tegen de ziekte en werd zelfs kankervrij verklaard, maar in juni 2018 volgde een tweede klap. De ziekte was terug en Lotte overleed op 16 januari dit jaar.

Tijdens het gevecht met de vreselijke ziekte, zetten de ouders en hun familie en vrienden hun schouders onder Make a Wish. De organisatie vervult wensen van zieke kinderen. “Daags voor haar overlijden bracht Lotte’s grote idool Mega Mindy haar een bezoek. Ze was toen heel ziek, maar heeft toch nog genoten van die dag”, zegt mama Jonina. Vandaag schonken ze 1.945 euro aan Make a Wish. Via verschillende adressen werden roste centjes ingezameld. Bij de bakker, in winkels en horecazaken. “Lotte was gek van roste centjes en ook onze Tuur (2) is dat nu. Met deze acties blijft ze toch voor altijd onder ons”, zegt Jonina.

Via Make a Wisch blijft de familie ook op de hoogte van de acties die ze doen met het ingezamelde geld en wensen die ze vervullen voor andere kinderen. “Het is fijn om te weten dat we andere wensen kunnen vervullen en we alle gulle gevers op de hoogte kunnen houden wat er met hun giften gebeurt.” Vorig jaar verzamelden ze ook reeds 650 euro voor het Kinderkankerfonds.

Benefiet Team Lotte

Samen met familie en vrienden, leden van toneelgezelschap Kattenheye en leerkrachten van Eureka, de school van Lotte, werd ondertussen Team Lotte opgericht. Op zaterdag 31 augustus organiseren ze een eerste grote benefiet ten voordele van het Internationaal kinderkankeronderzoek. In de Molenstraat in Overmere is iedereen vanaf ’s middags welkom voor een hapje en een drankje, kinderanimatie en volksspelen, aperitiefconcert en ambiance met Sam Loret en The Sparkling Diamonds. En vanaf 17 uur zijn er optredens van Noël Fack, Gus Roan en andere Vlaamse vedetten. En op 7 en 8 september neemt Team Lotte deel aan de 24-uur wandelestafette Samenloop voor hoop in Nederland.

Alle info over het benefiet op www.animoproducties.be.