Extra zitbankjes langs de Scheldedijk: “Uitrusten mag mits respect voor de regels”. Didier Verbaere

10 april 2020

15u03 2 Wetteren De gemeente Wetteren plaatst vijf extra zitbanken op het jaagpad langs de Schelde tussen Wetteren en Schellebelle. “En je mag er ook in coronatijden even op uitblazen. We gaan de regels menselijk toepassen”, zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co).

In Wetteren op een zitbankje gaan zitten na een wandeling mag ook nog steeds in tijden van coronamaatregelen. Meer nog, de gemeente plaatst er vijf extra op het jaagpad tussen Wetteren en Schellebelle. Al was die beslissing reeds voor de crisis genomen. “Er was reeds langer een grote vraag naar extra zitbanken op het nieuwe fietspad op rechteroever, één van de mooiste wandel- en fietspaden in de gemeente”, zegt schepen Van Heddeghem. De gemeente plaatst nu één extra zitbank aan het begin van het pad aan de Scheldedreef en vier banken tussen het rusthuis Sint-Jozef en Schellebelle. De banken werden door het eigen personeel gemaakt.

“Regels menselijk toepassen”

In deze coronatijden kan het, zeker met dit mooie weer, erg druk zijn op het jaagpad. “En uitrusten op een bank, mag. Er zijn uiteraard regels die moeten gerespecteerd worden. Een bank is 1,80 meter dus je kan er perfect met twee op gaan zitten om even uit te blazen tijdens een wandeling. Het is niet de bedoeling om er een hele namiddag met vrienden op te hangen. Maar we gaan die regels vooral menselijk toepassen”, besluit Piet.