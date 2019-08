Extra signalisatie en politiecontrole moet bromfietsers weghouden van Rode Heuvel Didier Verbaere

30 augustus 2019

07u00 0 Wetteren Het gemeentebestuur van Wetteren gaat extra politiecontroles en betere signalisatie voorzien om de overlast van bromfietsers en zelfs auto’s in de voetgangerszone op Rode Heuvel in te perken.

Enkele bewoners van Rode Heuvel kaartten begin augustus via onze krant de overlast aan. Brommers negeren de verbodstekens er voortduren en klanten van Bpost komen simpelweg met de wagen een pakje leveren. Gemeenteraadslid Annelien Van Der Gucht zette het punt donderdagavond nogmaals op de agenda van de gemeenteraad en pleitte opnieuw voor camerabewaking op alle pleinen in Wetteren.

Zo ver wil schepen van mobiliteit Piet Van Heddeghem (Groen&Co) niet gaan. Maar hij wil de overlast wel aanpakken. “Elke brommer en auto zorgt voor ergernis. Daarom gaan we nog betere en grotere signalisatie borden plaatsen aan de toegangswegen naar Rode Heuvel om aan te tonen dat dit een voetgangers en fietsgebied is. We gaan de politie vragen om blijvend te controleren en vaker de lichtkrant te plaatsen met de regels. We kunnen het wel verbieden maar nooit honderd procent verhinderen dat mensen de wet overtreden”, zegt Piet.