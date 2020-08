Extra rijstrook aan Frunpark moet ongevallen vermijden en maakt links afdraaien onmogelijk Didier Verbaere

10 augustus 2020

14u01 6 Wetteren Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met de aanleg van een extra invoegstrook aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren ter hoogte van het winkelcentrum Frunpark. De herinrichting van de steenweg met een extra rijstrook moet ongevallen vermijden en maakt links afslaan vanuit richting Wetteren onmogelijk.

Een aannemer legt er de komende drie weken een extra uitvoegstrook aan. Het fietspad schuift op. De nieuwe in- en uitrit moet er voor vlotter verkeer en een betere doorstroming zorgen. Na de werken zal het enkel toegelaten en zelfs enkel mogelijk zijn om het Frunpark in de richting van de Zuidlaan aan het Bourgondisch Kruis te verlaten. Enkel verkeer komende van Oosterzele zal via de extra rijstrook het Frunpark kunnen binnenrijden. Op die manier stremt het verkeer richting Wetteren niet door wachtende auto’s.