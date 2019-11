Extra glasbollen tijdens eindejaarsperiode Didier Verbaere

26 november 2019

16u32 0 Wetteren Om de toevoer van glazen flessen en bokalen in de nieuwjaarsperiode aan te kunnen, plaatst intercommunale Verko 16 extra glasbollen verspreid over de hele werkingsregio. De containers zijn tijdelijk beschikbaar in december en januari en worden volgende week geplaatst in Laarne, Melle, Wetteren en Wichelen.

“Ondanks de extra dienstverlening, is het altijd mogelijk dat een glasbol niet tijdig kan worden geledigd”, zegt Peter De Leeuw, waarnemend algemeen directeur van Verko. “We ledigen de bollen frequent, maar door onvoorziene omstandigheden of een extra grote toevoer van glas kan een container vlugger dan gepland vol geraken. We zullen eventuele problemen snel aanpakken, maar vragen de inwoners vriendelijk om glas niet naast een volle container te plaatsen, maar tijdelijk mee te nemen naar huis of zich te verplaatsen naar een andere glasbolsite.”

In Laarne komt er een extra glasbol op de hoek van de Heirweg en Nerenweg, in Melle aan het kruispunt Kruisstraat en Lindestraat, in Wichelen op de Scheldebrugstraat en in Wetteren aan de hoek van de Warandestraat en de Dendermondesteenweg en de Kruisbergstraat en de Schrijnakkerstraat.