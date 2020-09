EXKUUS helpt startende ondernemers door corona-crisis met online advertentie cursussen: “Betere reclame leidt tot extra klanten” Didier Verbaere

29 september 2020

15u44 0 Wetteren Kjell Fruytier (24) en Nomi De Cock (25) starten in Wetteren hun nieuwe bedrijf EXKUUS waarmee ze digitale coaching cursussen organiseren. “Via onze coaching programma’s willen we ondernemers het strategisch gebruik van het internet aanleren. Want betere en gerichte reclame, leidt tot meer klanten”, zegt het duo. Afgelopen weekend bedankten ze hun cursisten met een eerste evenement.

Kjell Fruytier is 24 en studeerde lichamelijke opvoeding en sport. Nomi is 25 en studeerde handel. “Het ondernemerschap kreeg ik mee van mijn vader die ondertussen meer dan 20 jaar actief is als ondernemer. Zelf heb ik, naast school, altijd veel geïnvesteerd in zelfstudies. Vorig jaar reisde ik nog vier maal naar Amerika om te leren van mijn mentors in marketing. Wij willen als jonge en ambitieuze ondernemers andere en toekomstige ondernemers helpen om optimaal gebruik te maken van het internet in hun zaken”, zegt Kjell.

Toekomstige ondernemers helpen en opleiden

“We leven in een woelige tijd die toch ook veel digitale progressie biedt. Door de uitbraak van Corona willen we op zoek gaan naar een alternatief zodat mensen onafhankelijk aan de slag kunnen gaan. Dat doen we met een online coaching programma waarbij we ons richten op verkoop, marketing en automatisatie. In een traject van 6-weken leren ondernemers hoe ze online advertenties maken voor zichzelf of voor collega-ondernemers. Dit wordt aangeleerd via verschillende video modules. Daarnaast krijgen onze studenten iedere week de gelegenheid om een groepscoaching call met mij persoonlijk bij te wonen waarin ik al hun vragen beantwoord. En tot slot krijgen al onze studenten toegang tot een besloten facebookgroep waarin ze dagelijks gemotiveerd en geïnspireerd worden om de beste versie van zichzelf te bekomen”, legt Kjell uit.

Betere reclame is betere omzet

“Goeie online advertentie leidt tot betere zakencijfers. Dat is het uitgangspunt van onze cursus. Dat genereert meer klanten en dus een hogere omzet en dat is zeker vandaag de broodnodige zuurstof voor een bedrijf. Vandaag zijn we aan de slag met een 60-tal studenten en een groot aantal runt nu een eigen Online Advertentie Bureau voor andere bedrijven. Andere spoorden we dan weer aan om aan de slag te gaan als zelfstandige in wat ze altijd al graag wouden doen. Daarnaast passen ze nog steeds onze aangeleerde tactieken toe om hun eigen business rendabel te maken. En daar zijn we best wel fier op”, besluit Kjell. Meer info in de community FulltimeOnline.be.