Event Wim De Craene gebruikt geluidsinstallaties uit Limburg: “Lokale ondernemers worden genegeerd” Didier Verbaere

10 september 2020

17u24 1 Wetteren In Wetteren organiseert CC Nova op verschillende locaties van donderdag tot maandag vijf herdenkingsmomenten voor Wim De Craene met muziek en interviews. Dat zij hiervoor het materiaal inhuren van een Genkse firma, schiet bij lokale geluidstechnici in het verkeerde keelgat.

“Nou breekt mijn klomp zou een Hollander zeggen. Voor zo een mooi en Wetters evenement over Wim De Craene werd door CC Nova geluidsmateriaal LA Acoustics ingehuurd bij firma S2 uit het verre Genk. Terwijl dit materiaal ook te verkrijgen is bij Wetteraars. Laat de gemeente maar bonnen uitgeven om de Wetterse handelaars te ondersteunen, terwijl er personen zijn die deze lokale ondernemers gewoon negeren. Hopelijk wordt hier door het bestuur op gereageerd, want zij worden toch ook betaald door de Wetterse belastingbetaler”, schrijft Roland Wijmeersch op de sociale media.

Hij zegt niet dat de opdracht naar hem moest gaan, maar wel naar iemand in Wetteren. “Maar zo zijn we in Covid-19-tijden niet goed bezig hoor. Foei aan diegene van CC Nova die dat beslist heeft. Ik hoop gewoon dat er gemeenteraadsleden en schepenen zullen zijn die zich hierbij ook vragen zullen stellen over deze werkwijze”, besluit Roland.