Evenementensector steunt de ‘helden van de zorg’ en verlicht de hemel met ‘Light the sky’ Didier Verbaere

22 maart 2020

21u06 0 Wetteren Zondagavond lichtte de hemel op met de acte ‘Light the sky’ voor de ‘helden van onze samenleving. Onder meer in Wetteren, Aalst en Wichelen verlichten skytracers de lucht.

Het bedrijf Splendit was één van de initiatiefnemers. “Wij voorzien in licht-en geluidproducties en zijn dus samen met de evenementensector zwaar getroffen door deze crisis. Met deze actie willen wij niet alleen de helden in de zorgsector maar ook onze sector een hart onder de riem steken”, zegt Liesbeth Geuens van Splendit. Aan de Kapellestraat in Wetteren richtte ze een spot naar de sterren. En ook in Wichelen was er een lichtspektakel bij Jelle van Pro J.