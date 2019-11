Eureka kleurt rood op Rode Neuzen Dag Didier Verbaere

29 november 2019

12u50 0 Wetteren De leerlingen van Leefgroep 5 op Eureka in Wetteren tooiden zich vrijdag helemaal in het rood naar aanleiding van de Rode Neuzen Dag.

In de leefschool werd afgelopen week gewerkt rond de problematiek en weerbaarheid van kinderen en jongeren. Ook in de afdeling De Zonnebloem in Kalken werden acties op poten gezet en geld ingezameld door de oudercomités van alle scholen in Laarne.