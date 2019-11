Etentje voor Koning en Prins zonder flaters Didier Verbaere

04 november 2019

Kaartclub Kaarters zonder Flaters vierden in hun stamcafé ’t Geheim in Wetteren hun Koning en Prins met een jaarlijks etentje. Koning van het afgelopen seizoen werd Jean-Paul Vindevogel. Prins is Michael Van Damme.