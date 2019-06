Eric en Marie Jeanne vieren gouden bruiloft op Scheppersinstituut Didier Verbaere

03 juni 2019

16u00 3 Wetteren Eric Willems (71) en Marie Jeanne De Smet vierden in Wetteren hun gouden huwelijk. Dat deden ze in de kleine zaal van het Scheppersinstituut waar Eric werkte.

Eric speelde als jonge gast bugel bij de Sicambers in Laarne, maar ook basket. Hij is één van de oprichters van basketbalclub Sparta Laarne. In Scheppers behaalde hij een diploma A2 mechanica. Hij werkte in verschillende grote bedrijven in Vlaanderen en Nederland, maar gaat dan in op een aanbieding om les te geven op Scheppers. Daar staat hij bekend als een strenge, maar rechtvaardige leraar waar de leerlingen respect voor hebben en die de jeugd kan begeesteren met zijn lessen.

Marie-Jeanne De Smet groeit op als enig kind in Wetteren. Na haar schoolperiode kan ze beginnen werken bij de ARMA in de Benedenstraat. Wanneer de ARMA overgaat in Nopri blijft Marie-Jeanne er verder werken. Daarna werkt ze 34 jaar in halftijds verband in een ploegensysteem bij de GB in Wetteren. In 2007 gaat ze er welverdiend met pensioen.

Ze leren elkaar kennen in de ARMA als ze zeventien jaar oud is. Eric stapt de winkel binnen en trapt een spin voor haar dood. Ze is zo blij dat ze smoorverliefd wordt op haar redder. Na vier jaar huwen ze en brengen twee kinderen groot: Christophe en Els. Deze zorgden voor zeven kleinkinderen: Xander, Bram, Amber, Jana, Mathis, Mauro en Matteo. Vandaag genieten ze nog steeds van citytrips of van uitstapjes naar zee. Ze zorgen ook graag voor hun kleinkinderen, maar zijn ook vaak te vinden in café De Beurs, waar Eric elke zondagavond gaat kaarten.