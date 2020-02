Erfgoeddag duikt in het Wetterse nachtleven en iedereen mag mee Didier Verbaere

06 februari 2020

13u04 0 Wetteren Erfgoeddag staat op 25 en 26 april in het teken van het Erfgoeddag staat op 25 en 26 april in het teken van het Wetterse nachtleven . Dit jaar viert Wetteren 20 jaar Erfgoeddag met als thema ‘de Nacht’.

Ben je ooit van de trappen van ’t Kelderken getuimeld? Was jij elk weekend te vinden in De Kneut, het jeugdhuis, de Xanadu of den Blitz? Ging je dansen bij Petakker of een film kijken in de Royal? Misschien was de Otorongohoeve jouw vaste stek?

Wie goesting heeft om samen een onvergetelijk weekend op poten te zetten is welkom op maandag 10 februari om 20u in LDC de Koffiebranderij in de Molenstraat. Daar wordt kort het concept uit de doeken gedaan. Breng zeker foto’s, verhalen en strafste herinneringen mee.