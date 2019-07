Erfgoedcel helpt eigenaars kapellen met restauratie via nieuwproject “De Kapellekesgangers” Didier Verbaere

01 juli 2019

16u04 0 Wetteren De Erfgoeddienst Schelde Durme wil met het project ‘De Kapellekesgangers’ eigenaars van een kapelletje helpen bij de restauratie van hun bouwwerk. Heel wat kapellen zijn vandaag immers in slechte staat.

De Erfgoeddienst wil meezoeken naar middelen en naar vrijwilligers om de kapellen te onderhouden. Maandag inspecteerden erfgoedwachters van de Provincie Oost-Vlaanderen de Heilig Hartkapel aan de Mellesteenweg in Wetteren ten Ede. Ook de Onze-Lieve-Vrouw van Banneuxkapel in Zele wordt mee opgenomen in het project.

“Met de Kapellekensgangers gaan we samen met de eigenaars van de kapel actief op zoek naar middelen en subsidies bij de Provincie en de gemeentes, via dekenijen of zelfs via crouwdfunding voor de restauratie van de kapel”, zegt Steffi Coppens, erfgoedcoördinator van Schelde Durme. “Heel wat kapellen staan er vervallen bij. Nochtans koesteren we dit erfgoed dat vaak centraal stond op processies of in tijden van nood en bezinning. We willen de teloorgang een halt toeroepen”, zegt Steffi.

De kleine neogotische kapel op de hoek van de Mellesteenweg en de Mellepontweg in de tuin van Tom De Winter en Nick Verheyen werd in 1893 voor het eerst geregistreerd maar bestaat waarschijnlijk al veel langer. De tand des tijds heeft ook dit bouwwerk ernstig aangetast. Ankers zitten los en roesten weg, stukken van de muur dreigen uit elkaar te vallen en de deuren sluiten nog nauwelijks. De Erfgoeddienst schakelde de monumentenwachters in voor een inspectie. “Er is inderdaad werd aan de winkel en een grondige restauratie dringt zich op. We gaan nu een rapport opmaken zodat de eigenaars weten wat op korte en lange termijn moet gebeuren. We geven ook tips op welke manier ze middelen kunnen zoeken”, zeggen inspecteurs Wim en Laur.

De erfgoeddienst zoekt ook vrijwilligers in de buurt om de kapellen te onderhouden en wil ook technische scholen betrekken in de restauratie. “Want het duurste in een restauratie zijn niet de bouwmaterialen maar de werkuren”, zegt Steffi. In het verleden werkte het Scheppersinstituut al mee aan de renovatie van de kapel aan de Van Hauwermeirsmolen in Massemen. “Ondertussen hebben zich al verschillende kapeleigenaars uit Kalken, Lebekke en Hamme aangemeld voor het project De Kapellekesgangers”, besluit Steffi.