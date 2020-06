Er komt een nieuwe voedselteam naar Overbeke met lekker eten van dichtbij Didier Verbaere

13 juni 2020

17u06 0 Wetteren In Wetteren starten vrijwilligers Vincent, Maaike en Tuur met een voedselteam. “Een voedselteam is een groep mensen uit dezelfde gemeente of buurt die gezamenlijk en rechtstreeks basisvoedsel aankopen bij lokale (bio of natuur-)boeren en hun producten wekelijks afhalen in een gemeenschappelijk depot”; zegt het trio.

Maandagavond is er alvast een start- en infoavond online te volgen. Het plan is om op vrijdag 26 juni het depot aan de Koophandelstraat te openen.“Door het oprichten van lokale teams wil Voedselteams vzw de korte keten in Vlaanderen promoten. In de eerste plaats door de voedselkilometers tot een minimum te herleiden, maar ook door de lokale en kleinschalige voedselproductie zelf te stimuleren en het contact tussen boeren en consumenten te bevorderen. Het ijveren naar duurzame landbouw staat voorop, maar ook de teams als sociaal gebeuren zijn een belangrijk aspect van de werking. Ons depot komt in Overbeke in de Koophandelstraat maar we willen later graag onze intrek nemen in de herbestemde kerk”, zegt Tuur De Moor.

Er is een info avond online op maandag 15 juni via zoom op https://us02web.zoom.us/j/84286552345. Op 26 juni willen ze fysiek van start gaan met afhaalmomenten op vrijdagavond. Meer info op https://www.facebook.com/voedselteamwetteren/