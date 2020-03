Enkel nog elektronisch betalen op containerpark en in kringloopwinkels Didier Verbaere

16 maart 2020

11u26 28 Wetteren De recyclage- en containerparken en kringloopwinkels van intercommunale Verko gaan dinsdag opnieuw open. Maar omwille van de coronamaatregelen kan je er enkel elektronisch betalen.

“Aangezien al onze parken uitgerust zijn met een betaalterminal voor kaarten aanvaarden we geen cash meer op het park. Met het oog op de gezondheid van onze winkelbedienden in de kringloopwinkels verzoeken we de bezoekers om zoveel mogelijk met de bankkaart te betalen”, zegt Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko.

“De dienstverlening van Verko ondervindt slechts een beperkte impact van de coronamaatregelen. De huis-aan-huisinzameling van maandag 16 maart 2020 gaat door zoals voorzien op de afvalkalender”, aldus de intercommunale.