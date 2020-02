Elf scholen in Wetteren en Wichelen fusioneren onder één bestuur Didier Verbaere

04 februari 2020

14u19 0 Wetteren Op 1 september zullen 3 secundaire en 8 basisscholen uit het katholieke onderwijs in Wetteren, Wichelen en Uitbergen geleid worden door één schoolbestuur. De drie vzw’s fusioneren maar elke school behoudt zijn eigen identiteit. Er komen ook drie nieuwe schoolgebouwen op de campussen van Sint-Jozef en Mariagaard in Wetteren.

Door de bestuurlijke fusie van de vzw Katholiek Onderwijs Wetteren (KOW), de vzw Mariagaard en de vzw Katholieke basisscholen Tussenbeke komen het Sint-Gertrudiscollege, het Sint-Jozefinstituut en de basisscholen Sint-Gertrudis, Sint-Jozef, Sint-Theresia, Sint-Martinus en De Meiroos in Wetteren, de secundaire school en het internaat van Mariagaard en Sterrenkind in Serskamp, het Belleveer in Schellebelle en de Kleurenboog in Wichelen en Uitbergen samen onder één bestuur. Samen tellen deze scholen 4.173 leerlingen en 601 personeelsleden.

“Door de krachten te bundelen kunnen we veel meer bereiken op vlak van infrastructuur, ICT, leerlingenbegeleiding en personeelsbeheer. Onder deze koepel bieden we ook een breder onderwijsaanbod aan voor kinderen van de kleuterklas tot het laatste jaar secundair in dezelfde katholieke scholengroep”, legt Tomas Wallaert van de stuurgroep uit. Hij werd door het Bisdom Gent aangesteld om de fusie te begeleiden. Mariagaard en het KOW knoopten twee jaar geleden de eerste gesprekken aan. Ook de scholen van Tussenbeke, met 953 leerlingen, sluit zich aan bij de nieuwe vzw. De nieuwe naam van de scholengroep wordt later, na een bevraging bij ouders en leerlingen, bekend gemaakt.

Bouwplannen

Een eerste grote uitdaging voor het nieuwe bestuur is de bouw van drie nieuwe schoolgebouwen op de campussen van Sint-Jozef en Mariagaard in Wetteren. “De Vlaamse Overheid heeft ondertussen huursubsidies toegekend voor grondige verbouwingen of nieuwbouw van de basis en secundaire afdeling van Sint-Jozef en het secundair van Mariagaard. Het bouwdossier voor de basisschool is ondertussen zo goed als rond en de werken starten nog dit jaar. Op de campus van Mariagaard en op het braakliggende terrein tussen het woonzorgcentrum en het kasteel van Villain XIIII komen twee nieuwe gebouwen. Als schoolbestuur krijgen we zo’n 1,6 miljoen per jaar om de gebouwen te huren van de bouwheer. Dat wordt de CVBA Pathmakers. Zij maken het masterplan op, begeleiden de bouw en verhuren de gebouwen dan aan ons. Na 18 jaar worden we dan eigenaar”, legt Paul Cottenie van Mariagaard uit. Als alles meezit kunnen deze nieuwe scholen er in 2023 of 2024 in gebruik genomen worden.

“In de elf scholen samen bieden we vakken en richtingen uit zes studiedomeinen aan. Sommige gaan we centraliseren op één en dezelfde campus. De basisscholen worden niet groter en behouden elk hun eigen identiteit en eigenheid. Met de katholieke wortels als traditie”, besluit ook Bernard Hemelsoet van het Katholieke Onderwijs Wetteren.