Elektrische auto in minder dan tien minuten opgeladen langs de E40 in Wetteren Didier Verbaere

16 september 2019

14u00 1 Wetteren Bestuurders van een elektrische auto kunnen deze voortaan supersnel opladen bij de twee Shell-stations aan de E40 in Wetteren. De stations werden uitgerust met IONITY-oplaadpunten. Die laden tot driemaal sneller op.

“Wij zien een groeiende vraag naar elektrische oplaadpunten”, zegt Emmanuel Mignot, country chair voor Shell in België. “De IONITY-oplaadpunten maken het mogelijk om tot drie keer sneller op te laden in vergelijking met andere aanbieders op de markt: de nieuwe elektrische wagens kunnen in vijf tot acht minuten tijd tot 80 procent of zelfs volledig worden opgeladen. Zo zorgen wij ervoor dat automobilisten die elektrisch rijden in België en Europa gemakkelijker langere trajecten kunnen afleggen.”

Beide stations in Wetteren zijn uitgerust met vijf IONITY-oplaadpunten, waarvan vier high power oplaadpunten en één multicharger. Shell-klanten kunnen betalen met hun Shell Card en de Network Fleet Card (NFC).

In samenwerking met IONITY - een joint venture van BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company en de Volkswagen Group met Audi en Porsche - wordt een Europees netwerk van oplaadpunten uitgerold langs de belangrijkste snelwegen in Europa.