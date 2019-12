Elche Fiers viert 13de verjaardag zaak om heel bijzondere reden: “Voor mijn zusje...” Didier Verbaere

01 december 2019

16u48 0 Wetteren In Wetteren vierde Elche Fiers afgelopen weekend de 13de verjaardag van haar zaak Elché om een heel persoonlijke reden. Op 1 maart (1/3) overleed haar zus bij een verkeersongeval. Sindsdien is het nummer 13 symbolisch een zeer belangrijk getal voor haar geweest. Ondanks het verlies.

Vieringen gebeuren meestal op een 5de verjaardag of een veelvoud van 10. Maar voor Elche Fiers was de viering van de 13de verjaardag gewoon evident. Ze startte haar zelfstandige zaak ‘Elché’ als schoonheidsspecialiste, verzorging en medische pedicure in 2006. Haar zus Christine Fiers, de toen 42-jarige hoofdverpleegster van Caritas in Melle, overleed in de nacht van 29 februari op 1 maart 2008 toen ze met haar fiets werd gegrepen aan de Gontrodeheirweg in Melle. “Mijn zus heeft mijn start nog meegemaakt en was een grote steun. Daarom wilde ik de 13de verjaardag vieren want de getallen 1, 3 of 13 zijn sindsdien zeer belangrijk voor me”, zegt Elche.

Verhuis door wegenwerken

Binnenkort staat ze opnieuw voor een grote uitdaging. De Serskampsteenweg aan haar deur wordt opengebroken en heraangelegd. Gevolgd door ingrijpende wegenwerken op de Zuidlaan. Maar ook daar past ze een mouw aan. “We hebben een pand gehuurd op de Hekkerstraat aan de Zeshoek en verhuizen tijdens de werken naar daar. Enkel de workshops willen we hier blijven organiseren”, besluit ze.