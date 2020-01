EK Voetbal enkel op Markt Wetteren op groot scherm Didier Verbaere

15 januari 2020

17u27 2 Wetteren Het EK-voetbal zal deze zomer in Wetteren enkel op de Markt op groot scherm te zien zijn. De gemeente heeft de organisatie toegewezen aan een private evenementen organisator (Op ’t Hof VZW) in samenwerking met een zestal horecazaken op de Markt en enkele lokale verenigingen. Op andere pleinen of locaties worden geen schermen toegelaten.

Het Europees Kampioenschap voetbal wordt tussen 12 juni en 12 juli beslecht in 12 landen. Wie de matchen van onze Rode Duivels en andere topwedstrijden op groot scherm in Wetteren wil volgen, zal dat enkel op de Markt kunnen doen. De gemeente gaf de toelating aan Op ’t Hof vzw voor de organisatie.

“Deze vzw wordt gerund door een docent event management, met heel wat ervaring in het organiseren van grote evenementen en voorziet een sterk draaiboek met klemtonen op professionaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Deze beslissing betekent dat er geen andere publieke grote schermen mogen geplaatst worden in de gemeente. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het garanderen van de veiligheid en de vlotte mobiliteit in Wetteren tijdens deze periode. Meer informatie volgt tijdens een persvoorstelling in samenwerking met de organisatoren”, aldus de gemeente.