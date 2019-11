Eindejaarsactie in Wetteren brengt ook handelaars weer samen Didier Verbaere

29 november 2019

17u56 0 Wetteren Voor het eerst in jaren slaan ruim 70 handelaars uit Wetteren centrum maar ook de deelgemeentes de handen in elkaar voor een gezamenlijke eindejaarsactie. Vanaf 1 december is er ruim 3.000 euro aan waardebonnen te winnen.

De Wetterse handelaars moeten het al jarenlang stellen zonder overkoepelende vereniging. Er was ook vaak onenigheid over te voeren acties. En dit terwijl het handelscentrum langzaam achteruit boerde en er heel wat leegstand is in de gemeente. Maar de zelfstandige handelaars in Wetteren slaan nu toch de handen in elkaar. Ruim 70 winkeliers sloten zich aan bij de eindejaarsactie die enkele handelaars en de gemeente op poten zetten. Zowel uit de centrumstraten, als daarbuiten, zowel uit Massemen en Westrem, als uit Overschelde, Kwatrecht en Wetteren-Ten-Ede.

“Klanten die lokaal schoppen tijdens de eindejaarsperiode krijgen een formulier waarop ze hun gegevens achterlaten. Deze briefjes worden verzameld in de collectebus en per winkel worden een aantal waardebonnen uitgeloot bij een trekking op 3 januari. Er wordt 3.000 euro aan waardebonnen uitgekeerd. En elke winkel heeft op zijn minst een winnende klant waarmee die opnieuw in de winkel kan aankopen”, aldus de handelaars.

“We zijn blij dat na enkele moeilijke jaren, de handelaars weer aan één zeel trekken en de neuzen in dezelfde richting wijzen. Met deze actie bewijzen ze dat de detailhandel, met meer dan 70 deelnemers, nog lang niet dood is”, zegt schepen Herman Strobbe (Eén Wetteren). De actie loopt van 1 tot 31 december.