Einde van een schoenen-tijdperk op de Markt van Wetteren Didier Verbaere

18 januari 2020

15u27 0 Wetteren Ronny De Bock (61) opende zaterdag voor het laatst zijn schoenenzaak Gianni Borretti op de hoek van de Markt en de Kerkstraat in Wetteren. De eigenaar startte 38 jaar geleden met zijn zaak en wil nu wat van het leven genieten.

Ronny De Bock was amper 23 jaar jong toen hij een schoenenzaak begon op de Markt van Wetteren. “Mode en schoenen zijn altijd mijn ding geweest. Toen de winkel te huur kwam, heb ik de sprong gewaagd”, zegt Ronny. Zijn neus voor zaken en de keuze voor Italiaanse schoenen bleek in de jaren ’80 een schot in de roos. De zaak floreerde en werd een vaste waarde in het straatbeeld. Ontelbare dames vonden de weg naar de winkel van Ronny.

Vandaag was zijn laatste dag op de Markt. “Dat voelt toch wel wat vreemd en emotioneel aan. Ik heb hier 38 jaar dagelijks geweest en zag hier steeds bekende gezichten. De komende dagen verhuizen we de stock naar onze out-let winkel aan de Vijverstraat. Daar verkopen we verder uit tot eind maart. Dan loopt ook daar mijn huurcontract ten einde en is het definitief gedaan”, zegt Ronny.

Zijn winkelbediende Veerle blijft het vertrouwde gezicht van de winkel op de Markt die halfweg februari opnieuw opent na verbouwingen door de nieuwe eigenaars. Olivier Van Alboom en partner Babs namen de zaak over. Babs zal ook meehelpen op drukke zaterdagen en op de vrije dagen van Veerle.