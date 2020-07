Eikenprocessierups in de ‘Zandbergen' worden maandag bestreden



Didier Verbaere

18 juli 2020

15u50 4 Wetteren In het Provinciaal domein Den Blakken, de Zandbergen, in Wetteren werden grote slierten van de eikenprocessierups op het rivierduin van de Warandeduinen gevonden. Aan wandelaars wordt gevraagd contact te vermijden want ze veroorzaken jeuk. Borden waarschuwen voor de rupsen en ze worden maandag bestreden.

Op eiken zie je weleens slierten of ‘processies’ van rupsen. Ze komen voor in grote groepen en zijn verzot op de jonge bladeren. De rupsen hebben een grijze kleur en lange brandhaartjes. Na contact kan je hevige jeuk krijgen. De brandhaartjes kunnen ook uit de spinselnesten waaien. Als ze in je oog, neus of mond terechtkomen, veroorzaken ze soms ontstekingen van de luchtwegen.

“De brandhaarden werden zaterdag door een boswachter in kaart gebracht en de bomen gemarkeerd met een oranje stip verf. Maandag worden de rupsen chemisch bestreden”, zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co). Paden werden voorlopig niet afgesloten maar aan wandelaars wordt gevraagd om contact te vermijden. Kom je toch in aanraking met de rupsen, wrijf dan niet maar spoel je huis met water. Was nadien ook je kledij op hoge temperatuur.