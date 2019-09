Eethuis Dimis viert 20ste verjaardag met stevig feestje voor de trouwe klanten Didier Verbaere

28 september 2019

12u20 0 Wetteren Eethuis Dimis in de Nieuwstraat in Wetteren opende de deuren op 1 oktober 1999. Twintig jaar later roert Dimi Bellon er nog steeds in de potten. Ook vader Eddy, broer Filip en de echtgenotes ontvangen er nog steeds met evenveel enthousiasme de vele klanten.

Eddy Bellon (61) was in 1999 personeels verantwoordelijke in doe-het-zelf-zaak Safti maar droomde al langer van een carrière in de horeca. Zijn ouders hielden op de Grote Markt van Aalst een zaak open en als kind hielp hij er vaak mee. “Mijn toenmalige baas, wijlen Marcel De Kerpel, wou hier in dit pand een frituur beginnen. Dat was de kans om in de horeca te stappen. Dimi was toen net afgestudeerd als kok aan de Brugse Groene Poort en samen waagden we de stap”, zegt Eddy.

Het frituur plan werd snel opgeborgen en vervangen voor een ‘simpel eethuisje met snacks’. “Binnen het jaar waren we een volwaardig restaurant”, zegt Dimi die zijn naam gaf aan de zaak. “Omdat het goed bekt en iedereen in mijn vriendenkring me zo noemt”, lacht hij. In 2003 studeerde ook broer Filip af aan de hotelschool. “Eigenlijk was hij een geweldige voetballer en stond hij op het punt om te tekenen bij Club Brugge. Maar ook hij koos voor een carrière in de horeca”, zegt Eddy.

Traditionele keuken

“Bij Dimis koken we traditioneel. We zijn een bourgondisch familiaal restaurant waar een feestje nooit ver weg is. Vaak hebben we hier op tafels en de toog staan dansen. Klanten werden vrienden en komen hier al jarenlang”, zegt Eddy.

En ook de partners van Dimi en Filip werken ondertussen mee in de zaak. “In de beginjaren gebeurde het vaak dat jongedames hun gsm nummer bij de rekening staken voor mijn zonen. Of zij deden hetzelfde als ze een knappe dame zagen zitten”, lacht Eddy. Ook op dinsdag 1 oktober wordt gefeest. “Niet hier maar in Club Industrial waar we een party geven voor al onze trouwe klanten. We gaan er daar enkele extra in de bloemen zetten”, besluit Dimi. Info op www.eethuisdimis.be.