Eerste zwemmers meldden zich om 9.30 uur in de regen: “Lang genoeg naar uitgekeken” Didier Verbaere

01 juli 2020

11u22 0 Wetteren/Laarne/Wichelen/Melle Het openluchtzwembad De Warande in Wetteren mocht woensdagochtend opnieuw de deuren openen. Om 9.30 uur meldden de eerste zwemmers er zich in de regen. “We hebben er lang naar uitgekeken”, zegt Hilde Roobroeck uit Laarne.

In het domein gelden door de coronacrisis strikte maatregelen. Zwemmen kan enkel op reservatie in de voor- of namiddagblok. En dat voor telkens 500 personen. Door de regen hebben vandaag 15 mensen gereserveerd. Het water is met 20 graden ook nog wat frisjes. Het zijn dan ook vooral fervente baantjes zwemmers die zich niet laten afschrikken door het slechte weer.

Zelfde tarieven voor niet-inwoners

“Normaal gezien ga ik twee tot driemaal per week zwemmen. En plots viel dat allemaal weg. We hebben er dan ook lang naar uitgekeken”, zegt Hilde Roobroeck uit Laarne. Zij mag als inwoner van Laarne ook komen zwemmen aan de tarieven voor Wetteraars en krijgt dezelfde privileges om te reserveren. De gemeente sloot een deal met het lokaal bestuur van Wetteren en past de meerprijs bij uit de gemeentekas. Wetteren voert diezelfde onderhandelingen met Wichelen en Melle. Ook zij willen toetreden tot de samenwerking over de gemeentegrenzen.