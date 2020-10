Eerste zaden ruilbeurs in de Corridor Didier Verbaere

09 oktober 2020

18u50 0 Wetteren De Moestuiniers Wetteren organiseren voor het eerst een zadenruilbeurs op zondag 11 oktober in De Corridor.

“Na het succes van de plantenruilbeurs in het voorjaar ontstond de vraag naar een zadenruilbeurs in het najaar. Heb je stekjes van kruiden of vaste planten dan kan je deze ook hier omruilen. Misschien heb je wat teveel courgetten, pompoenen of kleinfruit? Ook deze kan je hier aanbieden. Ben je op zoek naar zaden of plantjes? Wil je graag met een kruiden- of moestuin beginnen? Misschien vind je hier wat je zoekt”, meldt de organisatie.

Iedereen is van harte welkom op de zadenruilbeurs op zondag 11 oktober van 10.30 uur tot 12.30 uur in De Corridor aan de Olmenlaan in Wetteren. Info bij natasja.de.deyn@telenet.be of 0486/30.03.49.