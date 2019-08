Eerste schooldag voor lerares Ina Van Lancker (21) : “Meestappen in de leefwereld van jongeren om hun aandacht te pakken”. Didier Verbaere

30 augustus 2019

12u30 0 Wetteren De boekentas van Ina Van Lancker (21) uit Vlierzele is gepakt voor haar eerste schooldag als lerares aan het Sint-Gertrudis College in Wetteren. Daar mag ze wiskunde en fysica geven aan de eerste graad. “Saaie leerstof? Ik ga het boeiend houden met Youtube filmpjes. Als je mee stapt in de leefwereld van jongeren, heb je meteen hun aandacht”, lacht de jonge leerkracht uitbundig.

Ina Van Lancker (21) is net afgestudeerd als bachelor in het secundair onderwijs aan de Artevelde Hogeschool in Gent en kan meteen aan de slag op het Sint-Gertrudis College in Wetteren. “Ik heb nauwelijks moeten solliciteren. Er is een lerarentekort en al zeker in de vakken die ik geef. En het hielp ook wel dat ik op het College mijn afstudeerstage liep. We kennen elkaar hier goed”, lacht Ina.

Ze staat te popelen om les te geven. Ze komt nochtans niet uit een typisch leerkrachtennest. Haar papa werkt bij Sport Vlaanderen en haar mama in de familiehulp. “Maar leraar worden was een droom. Als leerling in het secundair in Stella Matituna in Lede en Mariagaard in Wetteren had ik zelf uitstekende leerkrachten met een enorme drive om jonge mensen iets bij te leren. Dat werkte aanstekelijk en ik dacht meteen : dat wil ik worden”, zegt Ina.

Wetenschappen en wiskunde

In Mariagaard volgde ze een wetenschappelijke richting. Daarom koos ze in Artevelde voor een bachelor wiskunde en fysica. “Niet meteen de meest sexy vakken op school. Maar blijkbaar zit wiskunde in ons bloed. Mijn ene zus gradueert in wiskunde en mijn andere zus is burgerlijk ingenieur. Maar wees gerust. Ik ga mijn lessen boeiend maken. Als ik het heb over wiskundige metingen gebruik ik Youtube filmpjes van Usain Bolt of afstandsschoten in het voetbal. Ik stap mee in de leefwereld van jongeren. Wedden dat ik meteen de aandacht trek? Ik heb zelf een achtergrond in de atletiek en liep op hoog niveau bij de jeugd bij Vlierzele Sportief en Stax in Gent. Ik werd zelfs Belgisch kampioen op de 60 meter”, zegt Ina. “Maar ik kan ook streng zijn als het moet. Het is niet omdat ik nog een jonge vrouw ben, dat ik niet op mijn strepen ga staan”.

Maandagnamiddag is er een eerste kennismaking met haar leerlingen en wordt een soort monopoly gespeeld in groepsverband. Dinsdag starten de echte lessen op het Sint-Gertrudiscollege. “Mijn boekentas staat al dagen klaar. Ik heb er zin in en ben van plan om tot aan mijn pensioen voor de klas te staan”, besluit ze.