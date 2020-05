Eerste schooldag met slechts 70 kinderen Didier Verbaere

18 mei 2020

09u41 0 Wetteren De eerste schooldag in basisschool Sint-Gertrudis in Wetteren verliep rustig en in een wat vreemde sfeer zonder spelende en joelende kinderen op de speelplaats maar met ontsmettingsgel aan de ingang en juffen met een plexischerm op het hoofd.

“Maar we zijn blij dat we weer van start mogen. Onze preventieadviseur Charlotte Dierickx heeft dag en nacht gewerkt om alles veilig in te richten. We verwachten het 1ste, 2de en 6de leerjaar ook op andere tijdstippen zodat ze in de pauzes en in de refter nooit met meer dan 20 kinderen samen zijn”, zegt directrice Kathleen De Winne van de basisschool. Vandaag kwamen 70 van de 350 kinderen er weer naar school en zitten er ook nog een 20-tal in de opvang.