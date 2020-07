Eerste ‘Druge sossisenrit’ van de Honda Camino Community Didier Verbaere

05 juli 2020

19u25 0 Wetteren De Honda Camino Community hield in Wetteren haar 1ste ‘‘Druge sossisenrit’ met vertrek aan Café De Lindekens bij Pélé in Overschelde. Er namen 70 liefhebbers van de nostalgische en nog steeds felbegeerde Honda Camino deel.

De rondrit was georganiseerd door 8 vrienden van de Honda Camino Community. Dat is een club die in 2014 werd opgericht door Ives Van der Cammen en telt vandaag 600 betalende leden en 5.500 Facebookleden. De club is ook officieel erkend als oldtimerclub. De brommertjes, met deelnemers ui gans Vlaanderen en Wallonië, maakten een rondrit van 90 kilometer richting Oudenaarde. Meteen de eerste rit van het seizoen. Voor elke deelnemer was er uiteraard ook een droge worst voorzien.