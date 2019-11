Eerste City Night Run & Walk in Wetteren telt al duizend deelnemers Didier Verbaere

12 november 2019

18u59 6 Wetteren In Wetteren wordt op zaterdag 23 november voor het eerst een City Night Run georganiseerd door de gemeente en evenementenbureau Maspoe. Er schreven zich al meer dan duizend deelnemers in voor de geanimeerde tocht op een parcours langs verrassende plekjes en doorheen 15 openbare gebouwen.

“Een City Nightrun is een leuke belevenis om onze gemeente beter te leren kennen. Op het parcours van circa 7 kilometer lopen of wandelen we door enkele verborgen parels van de gemeente en animaties langsheen het parcours zullen ervoor zorgen dat er nooit verveling optreedt en je de eventuele vermoeidheid snel zult vergeten. Je zintuigen zullen op een andere manier geprikkeld worden”, weet Tijl De Bock van de Dienst Toerisme en Evenementen.

Door 15 gebouwen

Zij vonden in Maspoe de ideale partner voor deze organisatie. Het evenementenbureau uit Aalst stippelt onder andere de Christmas Night Run in Herzele uit. “Daar stappen en lopen zo’n 1.800 deelnemers mee. In Wetteren is het enthousiasme groot en we stevenen af om dat record te breken”, zegt Wouter Bouve van Maspoe. “In Wetteren lopen we door 15 gebouwen waarvan er een aantal niet toegankelijk zijn voor het publiek. We lopen door de oude kapel van Sint-Jozef, door het nieuwe gemeentehuis en dwars door het openluchtzwembad. In Den Blakken zorgen we voor een spectaculaire lasershow en enkele horecazaken langs het parcours beloofden om lokale dj’s op te stellen. Ook voor het publiek wordt dit dus een ervaring”, zegt Kim Barbé van Maspoe.

Atlete Hanne Maudens uit Wetteren geeft het startschot om 20 uur en neemt ook samen met haar vriend Reindert De Vos deel aan de eerste run waar deelnemen en plezier voorop staan. Info en inschrijvingen via http://maspoe.be/citynightrunwetteren.