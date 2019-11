Eerste City Night Run in Wetteren lokt 1.482 deelnemers Didier Verbaere

23 november 2019

22u41 32 Wetteren De eerste editie van de City Night Run door Wetteren kon zaterdagavond rekenen op 1.482 deelnemers. “Een onverhoopt succes en volgend jaar gaan we voor nog meer”, zegt Tijl De Bock van de dienst Evenementen van de gemeente.

De City Night Run in Wetteren tekende een parcours van 7,2 kilometer uit doorheen zo'n 15 gebouwen. Wandelaars en lopers werden door de vertrekken van het Villain-kasteel, de kapel van Sint-Jozef, het oude en nieuwe gemeentehuis, de brandweerkazerne en de dekenijtuin geleid. Atlete Hanne Maudens gaf het startschot aan de Warande maar liep zelf niet mee. “Ik ben in volle voorbereiding en training”, excuseerde ze zich. Onderweg was er ambiance, dj’s brachten muziek en horecazaken schonken een drankje. ”Vooraf schreven zich 1.066 mensen in. Dat is zeker voor herhaling vatbaar”, aldus de organisatie. Een kleine foto-impressie vind je hieronder.