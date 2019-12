Eerste Belgische Deli By Shell restaurants openen langs E40 in Wetteren Didier Verbaere

09 december 2019

21u41 0 Wetteren De eerste Belgische Deli by Shell restaurants langs de autostrades in België openen aan de E40 in Wetteren. “Met dit nieuwe formaat biedt Shell haar klanten een betere restaurantervaring onderweg aan”.

Deli by Shell is het nieuwe restaurantconcept van Shell langs de autosnelwegen. “Met een nog modernere look and feel waar automobilisten en professionele vrachtwagenchauffeurs de kans krijgen om hun benen te strekken en een vers bereide maaltijd te eten alvorens ze weer de weg op gaan. Het restaurant opende zijn deuren in de twee Shell-stations aan de E40 in Wetteren-Noord en Wetteren-Zuid”, zegt Astrid Jacobs van Shell België.

“Warme en gezonde maaltijden zoals balletjes in tomatensaus, vol au vent, stoofvlees en vega burgers, worden ter plekke bereid en klanten kunnen ook genieten van vers belegde broodjes. Voor de koffieliefhebbers is er heerlijke barista-koffie, gemalen met fair trade koffiebonen. Verse sappen en snacks worden aangeboden en het zal zelfs mogelijk zijn om terug de weg op te gaan met ter plaatse gebakken brood.”

“Tijdens lange reizen, zowel professioneel als privé, is het uiterst belangrijk om iedere twee uur te stoppen, om goed gefocust te zijn op het verkeer. Door klanten te voorzien van een aangenaam restaurant waar zij op hun gemak een lekkere maaltijd kunnen nuttigen en ontspannen, helpen wij mensen goed uitgerust hun reis voort te zetten. We zijn heel trots dat wij nu in Wetteren onze eerste Belgische Deli by Shell mogen openen”, zegt Ilse Moerenhout, Directeur Shell Retail Belux.