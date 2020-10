Een week lang leuke prijzen te winnen bij de marktkramers tijdens ‘Week van de markt’ Didier Verbaere

04 oktober 2020

11u02 2 Wetteren Op de wekelijkse zondagsmarkt in Wetteren werd zondagochtend het startschot gegeven van de eerste Provinciale ‘Week van de markt’. Die loopt van 5 tot 11 oktober in de helft van de Oost-Vlaamse gemeentes. Bezoekers van de markten maken kans op waardebonnen, weekendjes weg en etentjes.

De promotiecampagne van de Provincie en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen wordt uitgerold in 26 gemeentes. Bezoekers van de wekelijkse markten krijgen een spaarkaart en een stempel bij elke aankoop. Wie een volle spaarkaart heeft maakt kans op leuke prijzen. Er zijn ook wobblers waar je een foto bij kan maken en posten met de #doelokaal. “In Wetteren maak je ook kans op één van de lokale Wetterse cadeaubonnen die je kan spenderen bij de marktkramers en de middenstand”, zegt schepen Herman Strobbe (Eén Wetteren).

“We moeten de markt koesteren. In tijden van corona hebben we gezien hoe belangrijk onze markten zijn voor het lokale shoppen in een gemeente”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand. “Uit een onderzoek uit 2018 blijkt dat we voor heel wat uitdagingen staan. Een groot deel van het marktpubliek is ouder dan 55 maar er zijn ook heel wat jongeren die de markt (her)ontdekken. En ook de marktkramers zelf verjongen er niet op. Maar samen met de lokale middenstand en de horeca is de markt ook belangrijk voor de sociale beleving”, besluit Leentje.

Johan De Leeuw, voorzitter van de Nationale Groepering van Ambulante Handelaars juicht het initiatief toe en wil dit volgend jaar over gans Vlaanderen met de Provincies organiseren.