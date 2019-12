Een warme sjaal voor de Warmste Week en Animal Trust Didier Verbaere

17 december 2019

15u13 4 Wetteren Vijf dames uit Wetteren breien zich de vingers krom voor de Warmste Week en Dierenasiel Animal Trust. Zondag worden hun sjaals en mutsen verkocht in Het Gesproken Dagblad aan de Spoorweglaan vanaf 11 uur.

Enkele maanden geleden startte Lieve Huyghe uit Wetteren met een breiproject voor de vluchtelingen in Zeebrugge. Ondertussen is haar éénmansactie uitgebreid met vier andere dames die op maandagavond samen breien voor het goeie doel. Ditmaal doen ze dit voor Animal Trust in Melle. Zondag worden de sjaals en mutsen verkocht ten voordele van het dierenasiel. De verkoop loopt zolang de voorraad strekt.